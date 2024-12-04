В Якутии упал астероид. Видео

CentralAsia (CA) - Астероид C0WEPC5 прошел над атмосферой на территории Якутии, сообщило управление МЧС по Якутии.

«Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — говорится в заявлении ведомства.

Телеграм-канал Astroalert отмечает, что астероид упал в 01:14:53 по местному времени (19:14:53 мск) — строго в ранее рассчитанное учеными Уральского федерального университета время. «Полет длился пять секунд. Была одна вспышка — это процесс развала метеорита (фрагментация на более мелкие части)», — отмечает автор канала.

Астероид C0WEPC5 открыли утром 3 декабря 2024 года в обсерватории Китт-Пик в американском штате Аризона с помощью двухметрового телескопа. Как сообщало Европейское космическое агентство, диаметр космического объекта составил около 70 сантиметров.