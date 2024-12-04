Президент Южной Кореи решил отменить военное положение. Правительство одобрило отмену

- Азия и мир, политика
- 6:44, 04 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что на заседании правительства отменит военное положение, передает «Рёнхап».
«Мы примем требования Национального собрания на заседании кабинета министров и отменим военное положение. Поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, мы отменим военное положение как можно скорее»,— сказал президент.
В своем заявлении Юн Сок Ёль также призвал парламент «прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование страны». Он уточнил, что речь идет о намерении депутатов объявить ему импичмент, а также сократить размер бюджета.
Позднее правительство Южной Кореи вслед за Национальной ассамблеей (парламентом) одобрило отмену военного положения, сообщило агентство «Рёнхап». Командование военным положением расформировано.
Отмечается, что военные, которых ранее привлекли к обеспечению особого режима, вернулись в места постоянной дислокации.
Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране вечером 3 декабря. Работа парламента и политических партий была запрещена. Депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. На митинг к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Они потребовали, в том числе, отставки главы государства. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.