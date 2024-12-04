Президент Южной Кореи решил отменить военное положение. Правительство одобрило отмену

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что на заседании правительства отменит военное положение, передает «Рёнхап».

«Мы примем требования Национального собрания на заседании кабинета министров и отменим военное положение. Поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, мы отменим военное положение как можно скорее»,— сказал президент.

В своем заявлении Юн Сок Ёль также призвал парламент «прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование страны». Он уточнил, что речь идет о намерении депутатов объявить ему импичмент, а также сократить размер бюджета.

Позднее правительство Южной Кореи вслед за Национальной ассамблеей (парламентом) одобрило отмену военного положения, сообщило агентство «Рёнхап». Командование военным положением расформировано.

Отмечается, что военные, которых ранее привлекли к обеспечению особого режима, вернулись в места постоянной дислокации.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране вечером 3 декабря. Работа парламента и политических партий была запрещена. Депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. На митинг к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Они потребовали, в том числе, отставки главы государства. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.