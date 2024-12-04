В Улан-Баторе пройдет чемпионат мира по борьбе кураш

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии – городе Улан-Баторе сегодня стартуют IX чемпионат мира среди юниоров и III чемпионат мира среди ветеранов по курашу. Эти соревнования будут способствовать популяризации кураша на мировой спортивной арене.

Международная ассоциация кураша на днях объявила о завершении сроков регистрации национальных сборных команд, участвующих в данных состязаниях. В чемпионате мира по курашу, который пройдет в столице Монголии, примут участие свыше 400 спортсменов из более 30 стран.

В эти дни для организации состязаний на высоком уровне в Улан-Баторе начала свою деятельность рабочая группа Международной ассоциации кураша.

Дворец спорта монгольских боевых искусств был построен в 1998 году для боевых искусств и вмещает 3000 зрителей.

В комплексе есть арена для Кураш диаметром 31 метр. На территории комплекса проводятся многие континентальные чемпионаты по дзюдо, самбо, вольной греко-римской борьбе, соревнования Гран-при.

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