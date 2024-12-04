Монгольские студенты-медики заняли третье место на Международной хирургической олимпиаде 2024 года

CentralAsia (MNG) -

В рамках 60-летия Медицинского университета «Астана» совместно Министерством здравоохранения РК и Медицинской школой «Астана» проведена «Первая Международная олимпиада по хирургии». На этой олимпиаде 13 команд из 5 стран и более 400 студентов соревновались в 11 видах хирургии и 15 задачах. От нашей страны приняли участие 10 студентов и 2 врача-координатора.

Первая международная олимпиада по хирургии

1). В области пластической хирургии: ХУЛАН Лхагвасурэн и ЭНХЗАЯА Баярсайхан заняли второе место.

2). В категории абдоминальной хирургии второе место завоевали ДОЛГОРМАА Лувсанцэнд, БЯМБАЗАЯА Доржзодов и ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай.

3). В категории «хирургия трансплантации органов» второе место заняли БЯМБАЗАЯА Доржзодов, БОЛОРЖИН Болормаа и МӨНГӨНЦООЖ Эрдэнэ-Очир.

4). В категории хирургия толстой и прямой кишки второе место заняли ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай, ДОЛГОРМАА Лувсанцэнд и ХУЛАН Лхагвасурэн.

5). В категории травматологической хирургии по сумме баллов 2 этапов третье место заняли МӨНГӨНЦООЖ Эрдэнэ-Очир, БИЛГУУН Ганбаатар, ЮМЖИРДУЛАМ Сугар и ХУЛАН Лхагвасурэн.

6). БАТЦЭНГЭЛ Мөнхбат, ЭНХЗАЯА Баярсайхан и ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай заняли третье место по лапароскопической хирургии.

Так, спустя 7 лет сборная нашей страны приняла участие в Международной олимпиаде по хирургии, завоевала 7 призовых мест из 11 номинаций и заняла третье место в общем зачете.

источник: MiddleAsianNews

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