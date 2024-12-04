Монгольские студенты-медики заняли третье место на Международной хирургической олимпиаде 2024 года

CentralAsia (MNG) -
В рамках 60-летия Медицинского университета «Астана» совместно Министерством здравоохранения РК и Медицинской школой «Астана» проведена «Первая Международная олимпиада по хирургии». На этой олимпиаде 13 команд из 5 стран и более 400 студентов соревновались в 11 видах хирургии и 15 задачах. От нашей страны приняли участие 10 студентов и 2 врача-координатора.
Первая международная олимпиада по хирургии
1). В области пластической хирургии: ХУЛАН Лхагвасурэн и ЭНХЗАЯА Баярсайхан заняли второе место.
2). В категории абдоминальной хирургии второе место завоевали ДОЛГОРМАА Лувсанцэнд, БЯМБАЗАЯА Доржзодов и ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай.
3). В категории «хирургия трансплантации органов» второе место заняли БЯМБАЗАЯА Доржзодов, БОЛОРЖИН Болормаа и МӨНГӨНЦООЖ Эрдэнэ-Очир.
4). В категории хирургия толстой и прямой кишки второе место заняли ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай, ДОЛГОРМАА Лувсанцэнд и ХУЛАН Лхагвасурэн.
5). В категории травматологической хирургии по сумме баллов 2 этапов третье место заняли МӨНГӨНЦООЖ Эрдэнэ-Очир, БИЛГУУН Ганбаатар, ЮМЖИРДУЛАМ Сугар и ХУЛАН Лхагвасурэн.
6). БАТЦЭНГЭЛ Мөнхбат, ЭНХЗАЯА Баярсайхан и ТӨГӨЛДӨР Баярмагнай заняли третье место по лапароскопической хирургии.
Так, спустя 7 лет сборная нашей страны приняла участие в Международной олимпиаде по хирургии, завоевала 7 призовых мест из 11 номинаций и заняла третье место в общем зачете.
источник: MiddleAsianNews