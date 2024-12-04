Монголы завоевали 46 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых медалей на Кубке мира по тхэквондо

CentralAsia (MNG) -

Монгольские спортсмены завоевали 46 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых медалей на Кубке мира по тхэквондо

Кубок мира по тхэквондо ITF прошел с 2 по 8 ноября 2024 года в Ташкенте, Узбекистан, собрав участников в категориях для детей, подростков, молодежи, взрослых и мастеров. В состав делегации Монголии вошли два международных судьи, пять тренеров и 82 спортсмена, которые в совокупности добились впечатляющего количества медалей.

С 46 золотыми, 33 серебряными и 30 бронзовыми медалями монгольская команда заняла третье место в общем зачете среди участников из 30 стран.

источник: MiddleAsianNews

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