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В Южной Корее часть администрации президента подала в отставку

CentralAsia (CA) -  Старшие помощники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подали в отставку в связи с введением военного положения, сообщили в администрации главы государства.

Как передает корейское агентство Yonhap, среди подавших заявления — глава администрации Чон Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, начальник политического штаба Сун Тхэ Юн и еще семь старших помощников.

«Все руководители и старшие секретари администрации президента подали в отставку», - сообщает агентство.

В то же время национальная федерация демократических профсоюзов Южной Кореи заявила о бессрочной всеобщей забастовке, которая продлится до тех пор, пока президент страны Юн Сок Ёль не подаст в отставку.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив решение в том числе попытками парламента провести импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне.

Лидер правящей партии Хан Дон Хун назвал действия военных, исполнявших приказ президента о военном положении, незаконными.

Спустя примерно шесть часов президент согласился снять военное положение. После Демократическая партия Южной Кореи призвала Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив в обратном случае инициировать процедуру импичмента. Оппозиционная партия имеет большинство в парламенте.

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