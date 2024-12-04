После десятилетий Китай буксует как двигатель роста мирового спроса на нефть, - Рейтер

CentralAsia (CA) - Импорт сырой нефти в Китай находится на пути к пику уже в следующем году, поскольку спрос на транспортное топливо начинает снижаться для крупнейшего в мире покупателя сырой нефти, что положит конец многолетнему периоду, когда страна была доминирующим фактором глобального роста потребления нефти.

Скорость перехода на электромобили ошеломила производителей нефти и инвесторов. Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, который составил 41% годового роста мирового потребления нефти, составляющего в среднем 1,1 миллиона баррелей в день (б/д) за последние три десятилетия, согласно Статистическому обзору мировой энергетики.

В результате производители и инвесторы сталкиваются с перспективой того, что импорт китайской сырой нефти приближается к своему пику, и только расширяющийся нефтехимический сектор Китая готов поддержать потребление нефти в ближайшие годы.

Это ударило по ценам на сырую нефть, которые большую часть года торговались в диапазоне 70–80 долларов за баррель, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке и в Украине, что расстроило планы ОПЕК по увеличению поставок и привело к четырем последовательным пересмотрам в сторону понижения прогнозов группы производителей по росту спроса на 2024 год.

Помимо роста числа электромобилей и замедления экономики, вызванного кризисом в секторе недвижимости в Китае, замена дизельных грузовиков более дешевыми газовыми автомобилями также тормозит потребление дизельного топлива.

Спрос на авиатопливо продолжает расти, но недостаточно, чтобы компенсировать снижение потребления бензина и дизельного топлива, даже несмотря на то, что китайские нефтеперерабатывающие заводы планируют запустить новые заводы в следующем году.

Консалтинговая компания FGE прогнозирует, что импорт сырой нефти в Китай может достичь пика в следующем году на уровне 11,2 млн баррелей в сутки, что соответствует рекорду, установленному в 2023 году, и на 440 000 баррелей в сутки выше уровней за первые 10 месяцев 2024 года.

Перспективы спроса на дизельное топливо, на долю которого приходится более 20% потребления нефти в Китае, являются ключевым фактором колебаний.

FGE полагает, что спрос на дизельное топливо в Китае достиг пика в 2022 году, в то время как МЭА заявило в ноябре, что он достиг пика в 2023 году на уровне 3,7 млн баррелей в сутки, а S&P Commodity Insights ожидает пика в 2027 году, на уровне чуть более 4 млн баррелей в сутки.

Бензин, еще один важный нефтепродукт, достигнет пика в этом году, согласно прогнозам МЭА, Energy Aspects и Rystad Energy, поскольку потребители переходят на электромобили и подключаемые гибриды.

С пиком спроса на топливо нефтехимия станет основным двигателем среднесрочного роста спроса на нефть, при этом Китай готов увеличить импорт сырья — сжиженного нефтяного газа и этана, чтобы закрыть дефицит внутреннего предложения, согласно данным МЭА.

Аналитики говорят, что пик общего спроса на жидкие нефтепродукты в Китае, включая нафту, сжиженный нефтяной газ и мазут, придется на 2030 год, что обусловлено нефтехимическим производством.

Китай стал крупнейшим производителем полимеров в годы пандемии после крупных инвестиций частных компаний, таких как Rongsheng и Hengli Group, и государственных нефтеперерабатывающих компаний Sinopec и PetroChina, стремящихся повысить самодостаточность в нефтехимии.

МЭА ожидает, что общий спрос на нефть в Китае достигнет пика к концу десятилетия в 18,1 млн баррелей в сутки, что на 1,5 млн баррелей в сутки выше, чем в 2023 году, с ростом на 2,7% в год с 2023 по 2025 год, прежде чем замедлиться до 0,6% в год между 2026 и 2030 годами.

На Китай придется всего 108 000 баррелей в сутки от мирового роста спроса в этом году в размере 936 000 баррелей в сутки, что намного ниже типичной доли Китая в 40% роста спроса на жидкие углеводороды за пять лет до 2020 года, говорится в недавней заметке Rystad Energy.

Хотя недавние меры стимулирования Пекина оказали поддержку ценам на нефть, аналитики и представители отрасли преуменьшают ожидания значительного роста спроса.

«Бензин и дизельное топливо мертвы, поскольку электромобили растут удивительно быстрыми темпами, а на смену им все чаще приходит СПГ», — сказал трейдер независимого китайского нефтеперерабатывающего завода, отказавшийся назвать свое имя, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ. «Мы делаем больше в нефтехимической отрасли, учитывая растущий спрос, но поскольку все спешат, эта перспектива тоже не выглядит хорошей».