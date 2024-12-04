Российские военные корабли покинули базу в сирийском Тартусе

Спутниковый снимок базы в Тартусе, сделанный утром 3 декабря. У пирса в центре фотографии не видно больших военных кораблей

CentralAsia (CA) - Российскую базу ВМФ в сирийском Тартусе покинули все военные корабли. Судя по спутниковым снимкам компании Planet Labs, которые изучила Русская служба Би-би-си, еще два дня назад они там находились.

Официально этот объект называется пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии — российские военные настаивают на том, что он не является полноценной военной базой.

А это спутниковый снимок базы в Тартусе, сделанный 1 декабря. На нем хорошо видны три серых военных корабля у пирса

Обычно военные корабли швартуются у большого пирса, ближайшего к выходу из бухты.

На спутниковом снимке от 3 декабря видно, что у причала нет ни одного крупного корабля.

За два дня до этого, 1 декабря, у причала были замечены три военных корабля. Они отличаются от гражданских судов серым цветом и обводами — они более узкие.

Ранее о том, что российские корабли покидают Тартус, написал военный OSINT-аналитик H. I. Sutton. Его анализ был опубликован в сетевом издании Naval News.

«Одно из судов [базировавшееся в Тартусе], вспомогательное судно „Ельня“, было замечено покидающим Тартус утром 2 декабря 2024 года, и есть информация, что некоторые или все другие плавсредства также покинули город», — написал он.

О том, что «Ельня» уходит из Тартуса, написал и военно-аналитический блог Droxford Maritime.

Как сообщало в сентябре Минобороны России, в состав российской ударной группировки в Средиземном море на тот момент входили фрегат «Адмирал Григорович», корвет «Меркурий», «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа».

Судя по силуэтам и размерам, 1 декабря у причала базы в Тартусе могли быть были пришвартованы «Григорович», «Меркурий» и «Горшков».

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии важен, прежде всего, тем, что это единственный российский военно-морской объект в Средиземном море.

Его ценность увеличилась в 2022 году после начала российского вторжения в Украину.

Теперь российский военно-морской флот не может направлять свои корабли в Черное море, поскольку Турция из-за войны перекрыла проливы для военных кораблей.

Еще одним важным объектом является военно-воздушная база Хмеймим.

Военные эксперты отмечают, что вывод кораблей и судов обеспечения из Тартуса может означать, что российское командование не уверено в возможности обеспечить их безопасность.

С другой стороны, на спутниковом снимке Planet Labs за 29 ноября, который также изучила Русская служба Би-би-си, заметно, что возле пирса, который используют российские военные моряки, пришвартован один военный корабль.

Тот же самый пирс в Тартусе, но 29 ноября: пришвартован всего один военный корабль