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ЦБ Монголии в ноябре закупил 1,6 тонны драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) -  В ноябре 2024 года Центральный банк Монголии закупил 1689,5 кг драгоценных металлов, доведя общий объем с начала года до 15,8 тонн.

Эта цифра на 1,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года отделение аймака Дархан-Уул Центрального банка Монголии закупило 753,4 кг драгоценных металлов, а Баянхонгорское отделение — 1177,2 кг.,

Центральный банк Монголии определяет цену покупки драгоценных металлов на основе цен мирового рынка. В ноябре 2024 года средняя цена покупки золота составила 291 101,68 тугриков.

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