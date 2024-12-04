Оппозиция Южной Кореи пригрозила президенту импичментом из-за военного положения

Юн Сок Ёл

CentralAsia (CA) - Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро», имеет большинство в парламенте) потребовала отставки президента Юн Сок Ёля после введения им военного положения в стране примерно на шесть часов. Об этом говорится в заявлении партии, передает Yonhap.

В документе сказано, что объявление военного положения было нарушением Конституции страны, учитывая, что президент «не выполнил никаких требований по объявлению военного положения».

«Это серьезный акт мятежа и полная причина для импичмента. <...> Президент Юн должен немедленно и добровольно уйти в отставку <...> Если президент Юн не уйдет в отставку немедленно, мы немедленно начнем процедуру импичмента в соответствии с волей народа», — приводит Yonhap выдержки из заявления.

На этом фоне председатель канцелярии южнокорейского президента сообщил журналистом, что запланированное на утро совещание с участием Юн Сок Ёля отложено. Как ожидается, пишет Yonhap, в графике президента будут «значительные нарушения».

«Тобуро» одержала победу на выборах в парламент в апреле, обогнав правящую партию «Сила народа», от которой избирался Юн Сок Ёль в 2022 году. Однако Демократическая партия не преодолела рубеж в две трети мандатов, который позволил бы ей, в том числе, осуществить импичмент президента.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив решение в том числе попытками парламента провести импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне. Военное положение в Южной Корее в предыдущий раз вводили 44 года назад.

Сообщалось о столкновениях с военной полицией собравшихся перед парламентом манифестантов, недовольных действиями властей. Работа парламента и политических партий была запрещена.

Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. С этим согласился сам Юн Сок Ёль. Старшие помощники президента, включая главу его администрации и советника по нацбезопасности, массово написали заявления об увольнении.