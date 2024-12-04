Монголия экспортирует 74,2 млн тонн угля в 2024 году
CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления Монголии, на 1 декабря 2024 года Монголия экспортировала 18,2 тыс. тонн угля.
Общий объем экспорта угля с начала года достиг 74 250,2 тыс. тонн угля, что на 23,9 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Монголия поставила перед собой цель экспортировать 78 млн тонн угля в 2024 году и планирует увеличить экспорт угля до 83 млн тонн в следующем году.
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