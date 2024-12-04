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Более 140 человек погибли от неизвестной болезни в Конго
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За прошедший ноябрь на территории юго-западной провинции Демократической Республики Конго 143 человека умерло от неизвестного заболевания. Речь идет о провинции Кванго, сообщило Reuters со ссылкой на заместителя губернатора региона Реми Саки. Сейчас в провинции работают бригады медиков, оказывающие помощь инфицированным.

Как сообщили местные власти, у больных наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли. Как заявил агентству местный эпидемиолог, в первую очередь болезни подвержены женщины и дети. Количество инфицированных растет. В госпиталь Панзи направили медицинскую бригаду для сбора образцов, проведения анализа и выявления заболевания.

Власти Конго уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения о появлении в Кванго неизвестного заболевания. Представитель ВОЗ заявил, что организация работает совместно с министерством здравоохранения Конго над проведением дополнительных исследований.

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