APU Dairy в Монголии получает обновление

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает развитие агропромышленного сектора Монголии, в котором занято почти треть рабочей силы страны и на который приходится почти 13% ее ВВП, предоставив кредит в размере 20 миллионов долларов США (в эквиваленте тугриков) одному из крупнейших отечественных производителей молочных продуктов, APU Dairy, как он объявил.

Этот кредит, подкрепленный льготным финансированием в размере до 2 миллионов долларов США, предоставленным правительством Канады в рамках Партнерства по климатическим действиям с высоким воздействием (HIPCA), поможет APU Dairy (которая полностью принадлежит APU JSC, старейшему и крупнейшему производителю напитков в Монголии) профинансировать расширение своего перерабатывающего завода, приобретение новых линий переработки и упаковки, а также модернизацию и расширение своих соглашений о поставках молока, а также помочь удовлетворить свои потребности в оборотном капитале.

Проект софинансируется за счет аналогичного по размеру параллельного кредита, предоставленного Азиатским банком развития, который вносит вклад в инвестиционную программу APU Dairy.

В рамках проекта APU Dairy будет работать над повышением устойчивости к изменению климата более 1700 местных фермеров, которые поставляют сырое молоко компании. Это также поможет мелким яководам в районе Архангай освоить новые технологии и приобрести необходимые рыночные навыки для повышения производительности и устойчивости.

Техническая помощь для поддержки внедрения климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства в молочном секторе Монголии будет предоставлена ​​Канадой и реализована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Проект также получит техническую помощь, предоставленную Фондом сотрудничества Японии и ЕБРР.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в экономику Монголии через 150 проектов. Почти 90% этих средств были направлены компаниям частного сектора, говорится в нем.

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