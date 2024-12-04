Конституционный суд Грузии отклонил иск президента об отмене результатов парламентских выборов

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CentralAsia (CA) - Конституционный суд Грузии отклонил иски президента Саломе Зурабишвили и представителей оппозиционных партий, в которых они требовали признать парламентские выборы несостоявшимися из-за многочисленных нарушений и отменить их результаты. Постановление опубликовано на сайте суда.

Решение было поддержано семью судьями из девяти. Оно является окончательным и обжалованию или пересмотру не подлежит, говорится на сайте суда.

Двое судей КС из девяти — Гиорги Квечернчхиладзе и Теймураз Тугуши — выступили с особым мнением и против общего решения, отмечает «Рустави 2».

О планах подать иск в Конституционный суд Зурабишвили сообщила 18 ноября. После этого иски подали 30 оппозиционных депутатов. «Цель моего иска — полностью проверить совесть тех судей, которые встанут перед выбором — какую страну я хочу, с кем я хочу эту страну и куда эта страна должна идти. Их ответ на это будет не менее важен», — объясняла президент решение направить иск в Конституционный суд.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК Грузии утвердил их результаты — правящая «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат. Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными и отказалась от депутатских мандатов.

В Тбилиси неделю продолжаются протесты после решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Полиция и спецназ разгоняют акции в том числе с использованием спецсредств — водометов и слезоточивого газа. Известно о задержании более 200 человек.