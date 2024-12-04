Участники студотрядов проложили 110 км обновленных путей «БАМ 2.0»

// © Пресс-служба РСО​

CentralAsia (MNG) - Участники Российских студенческих отрядов (РСО) в 2024 году проложили 110 км обновленных путей Байкало-Амурской магистрали. В проекте «БАМ 2.0» приняли участие 3 тыс. человек из 40 регионов России, Белоруссии и Монголии, передает ТАСС.

«В 2024 году на БАМе была развернута всероссийская студенческая стройка, объединившая 3 тыс. бойцов студенческих отрядов из 40 регионов страны, также к проекту присоединились студенты из дружественных стран: Республики Беларусь и Республики Монголии», – отмечается в сообщении.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева, проложено 110 км обновленных путей «БАМ 2.0». «Работа на таких масштабных и знаковых объектах для студентов профильных специальностей дает возможность получения опыта в строительстве в реальных условиях. А работа в составе студенческих отрядов – это приобретение надпрофессиональных навыков: управленческих, работы в команде, стрессоустойчивости и многие другие», – приводятся слова М. Киселева.

Также сообщается, что за два летних месяца студенты собрали 80 км рельсовой решетки, уложили 19 стрелочных переходов, провели дефектовку 6 тыс. км путей, а также отремонтировали и установили различные объекты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения