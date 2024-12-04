Премьер-министр Монголии провел встречу с президентом Франции на полях One Water Summit

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел двустороннюю встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном во время своего участия в мероприятии One Water Sammit в Эр-Рияде, столице Королевства Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

На встрече стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества между Монголией и Францией в горнодобывающем секторе экологически безопасным образом, а также совместной работе по обеспечению водоснабжения и безопасности в регионе Гоби.

Стороны также договорились уделить особое внимание запуску в ближайшем будущем крупных проектов, которые будут способствовать активизации монголо-французского сотрудничества.

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