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Глава МИД Ирана: Тегеран изучит вопрос отправки войск в Сирию в случае запроса

CentralAsia (CA) -  Иран рассмотрит возможность отправки своих войск в Сирию в случае поступления соответствующего запроса от официального Дамаска, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи в интервью Al Araby Al Jadeed.

«Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим этот запрос», — сказал он.

Кроме того, Аракчи подтвердил, что намерен посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По словам министра, обстановка в Сирии может нанести вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция.

Ранее СМИ писали, что Иран уже организовал отряды иракцев-шиитов, которые идут на помощь сирийским властям. В то же время до сих пор регулярная армия Ирана в боях в Сирии официально не участвовала.

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