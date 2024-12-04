Посольство в Южной Корее обратилось к казахстанцам, находящимся в этой стране

CentralAsia (KZ) - Посольство Казахстана в Южной Корее выступило с объявлением для казахстанцев в связи с ситуацией в стране.

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения в стране призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации казахстанцы должны незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив решение в том числе попытками парламента провести импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне. Военное положение в Южной Корее в предыдущий раз вводили 44 года назад.

Сообщалось о столкновениях с военной полицией собравшихся перед парламентом манифестантов, недовольных действиями властей. Работа парламента и политических партий была запрещена.

Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. С этим согласился сам Юн Сок Ёль. Старшие помощники президента, включая главу его администрации и советника по нацбезопасности, массово написали заявления об увольнении.

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