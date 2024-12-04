Южнокорейская оппозиция внесла в парламент проект импичмента президента

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Голосование об объявлении импичмента президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может пройти 6 или 7 декабря, передает «Рёнхап». Проект объявления об импичменте планируют рассмотреть 5 декабря.

Документ был внесен в парламент в 14:43 4 декабря по местному времени. Голосование должно состояться в течение 24–72 часов после рассмотрения проекта на заседании.

Внесение проекта об импичменте поддержал 191 депутат от шести оппозиционных партий. Всего в парламенте 300 законодателей, 108 мест занимает президентская партия «Гражданская сила». Для объявления импичмента необходима поддержка двух третей парламента — 200 голосов.

Юн Сок Ёль накануне, 3 декабря, ввел в стране военное положение, объяснив это желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Работа парламента и политических партий была запрещена. Несмотря на это парламент собрался на заседании и проголосовал за отмену военного положения. Президент согласился отменить его.