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Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут 2 марта 2025 года, в верхнюю — 28 марта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси оли (нижнюю палату парламента Таджикистана), а также в маджлисы (советы народных депутатов) областей, городов и районов страны пройдут 2 марта 2025 года. Это следует из указа президента республики Эмомали Рахмона.

Выборы в Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхнюю палату парламента Таджикистана) назначены на 28 марта 2025 года.

Предыдущие выборы в высший законодательный орган Таджикистана прошли в марте 2020 года.

Маджлиси намояндагон составляют 63 депутата, из которых 22 избирают по партийным спискам (по единому общереспубликанскому округу), 41 — по одномандатным избирательным округам. Маджлиси милли состоит из 33 членов. Восьмерых назначит президент страны, 25 из них выберут областные и городские маджлисы.

По итогам выборов 2020 года 47 кресел в парламенте заняла Народно-демократическая партия (НДПТ), остальные места были распределены между Аграрной партией, Партией экономических реформ, Коммунистической, Социалистической и Демократической партиями Таджикистана.

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