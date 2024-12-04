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В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются морозы

CentralAsia (CA) -  На большей части Казахстана 5-7 декабря ожидаются снег с метелью, в южных регионах — дождь, снег и гололед, сообщает «Казгидромет». Только на западе сохранится погода без осадков.

Синоптики также прогнозируют понижение температуры воздуха: ночью на западе до 7-12 мороза, на северо-западе – до 13-18 мороза, на севере, в центре – до 15-20 мороза, на юге, юго-востоке республики – до 3-8, в горных районах 10-16 мороза.

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