В Тверской области России мигрантам запретили работать в 82 сферах

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CentralAsia (CA) - В Тверской области России мигрантам запретили работать в 82 сферах. Перечень областей экономики увеличили вдвое, передает ТАСС.

Из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения. Запрет начнет действовать в 2025 году.

«У нас эта работа ведется системно. Постарались максимально учесть позицию бизнеса. Но при этом вопросы стратегической безопасности государства остаются в приоритете», — прокомментировал решение глава российского региона Игорь Руденя.

Мигранты не смогут устроиться на работу в ряде коммунальных предприятий — речь идет о сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, забора, очистки и распределения воды, сбора и обработки сточных вод. Кроме того, их не возьмут на работу на предприятия по производству компьютеров и разработке программного обеспечения.

Под полным запретом оказались и сферы издательской, телевизионной деятельности, радиовещания, организации развлечений, научных исследований. Мигрантам также запретили работать в сферах обеспечения безопасности, водного транспорта, аренды и лизинга, ветеринарии, туристических агентств.

В перечень запрета по отдельным профессиям также вошли растениеводство и животноводство, рыболовство, переработка мяса и рыбы, производство молочной продукции, хлебобулочных изделий, растительных масел и жиров, мукомольных, пищевых продуктов, кормов для животных, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов. Ограничения касаются также производства электрического оборудования, транспортных средств, мебели, ремонта, монтажа машин и оборудования.