Министр обороны Южной Кореи извинился за введение военного положения и подал в отставку

CentralAsia (CA) - Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами и заявил, что подал заявление об отставке, передает Yonhap.

«Как министр национальной обороны, я полностью признаю ответственность и сожалею о том, что стал причиной замешательства и беспокойства общественности», - сказал Ким Ён Хён журналистам.

Он подтвердил, что, как писали СМИ, лично предложил президенту Юн Сок Ёлю объявить военное положение.

«Военное положение отменено, и люди возвращаются к своей повседневной жизни. Внутриполитическая обстановка и ситуация с безопасностью не из приятных», - сказал он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Он объяснял это тем, что собирается «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы», к которым он отнес оппозицию. Депутаты Национального собрания (парламент) страны выступили против решения президента, приняв соответствующую резолюцию. В ночь на 4 декабря кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения в стране. Оппозиционные партии Южной Кореи подали в парламент предложение об объявлении импичмента президенту и министру обороны страны.