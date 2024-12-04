В Бишкеке обсудили строительство дороги Алматы – Иссык-Куль

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Кыргызстан собираются построить дорогу от Алматы до Иссык-Куля, сообщила пресс-служба правительства РК.

На заседании казахстанско-кыргызского межправительственного совета в Бишкеке, в котором принял участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, стороны отметили заинтересованность в реализации проекта.

«Принято решение о старте работ по разработке технико-экономического обоснования нового маршрута Алматы – Узынагаш – Кастек – Михайловка – Чолпан-Ата протяжённостью 280 км за счёт грантов Азиатского банка развития», – говорится в сообщении.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-сентябрь этого года превысил 1,2 млрд долларов, на 1,6% увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К 2030 году стороны планируют увеличить товарооборот до 3 млрд долларов.

В районе приграничных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» планируется построить индустриальный торгово-логистический комплекс. Уже выделены земли под строительство и создана региональная индустриальная зона «Алатау» в Жамбылской области.

В соответствии с дорожной картой по развитию семи пунктов пропуска на границе Казахстан планирует внедрить на них современные автоматизированные контрольно-проверочные системы.

«По итогам заседания подписаны документы, среди которых дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции и меморандум о сотрудничестве в развитии туризма. Кроме того, достигнута договорённость об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства на территории Иссык-Кульской области», – добавили в кабмине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения