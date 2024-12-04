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Учения ОДКБ в 2025 году пройдут в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году пройдут в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

Он рассказал, что государства — участники ОДКБ каждый год согласовывают план оперативно-боевой подготовки своих военнослужащих. В его рамках объединение проводит учения по различным направлениям и темам.

Так, в Кыргызстане в этом году пройдут учения «Рубеж-2025» и «сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии» в рамках учений «Боевое братство – 2025».

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