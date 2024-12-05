ТМК запускает в эксплуатацию еще три скважины по добыче газа из угольных пластов в Монголии

CentralAsia (MNG) -

TMK Energy удвоила мощности по добыче газа на своем гигантском флагманском проекте Гурвантэс в Монголии, введя в эксплуатацию три новые пилотные скважины на проекте в минувшие выходные.

Значительная веха является кульминацией двухмесячной обширной программы бурения и ввода в эксплуатацию на участке проекта Lucky Fox.

Теперь у TMK есть шесть пилотных скважин на Lucky Fox, которые, по ее словам, ускорят ее поиски коммерческой добычи в рамках огромного проекта по добыче газа из угольных пластов Гурвантес (CSG).

Это достижение принесет TMK звание первого производителя газа из угольных пластов в неиспользованной отрасли Монголии. С условным (2C) ресурсом в 1,2 триллиона кубических футов (Tcf) компания считает Гурвантес XXXV крупнейшим газовым месторождением Монголии.

TMK владеет 100 процентами проекта Гурвантэс XXXV в дополнение к 20 процентам доли в проекте Napolean в суббассейне Барроу-Дампьер у берегов Карнарвона в Западной Австралии и заявляет, что быстро укрепляет свои позиции в стране в отрасли добычи газа из угольных пластов.

TMK сообщает, что скважинные эксплуатационные трубы, штанги, насосы и волоконно-оптический кабель для измерения температуры уже успешно установлены в трех новых пилотных скважинах на Lucky Fox, которые получили названия LF-04, LF-05 и LF-06.

Ожидается, что все шесть введенных в эксплуатацию скважин TMK будут постепенно запущены в эксплуатацию в течение следующих шести-восьми недель. Компания рассчитывает на дополнительную мощность перекачки для быстрого достижения критических давлений десорбции для проекта и ускорения повышения темпов добычи газа из всех шести своих пилотных скважин.

Если все пойдет по плану, насосы выйдут на полную мощность перекачки к концу января, когда ТМК сможет начать измерять падение давления в расходах добычи.

Мониторинг давления будет иметь решающее значение для достижения правильной скорости десорбции для оптимизации добычи газа. Не снижая газ слишком быстро, компания может снизить риск слишком быстрого истощения скважины, тем самым продлевая ее срок службы.

TMK считает, что ее проект Гурвантэс XXXV площадью 8400 квадратных километров в Южно-Гобийском бассейне, регионе, известном своими гигантскими угольными месторождениями, вскоре может стать регионально значимым, надежным источником природного газа как для внутреннего рынка Монголии, так и для более широкого азиатского рынка.

Близость проекта к газопроводам северного Китая позиционирует TMK как ключевого игрока в региональном энергетическом ландшафте. Он также обладает потенциалом внести значительный вклад в отказ Монголии от угля, поддерживая более чистые энергетические решения

TMK заявляет, что потенциал дальнейшего роста разведки также существует непосредственно за пределами пилотной скважины Lucky Fox площадью два квадратных километра с предполагаемым потенциалом в 5,3 трлн куб. футов, расположенным на ее арендованном участке площадью 8400 квадратных километров.

Сроки и быстрый прогресс предстоящей добычи газа TMK являются победой для руководства компании, которое всего 12 месяцев назад выкупило оставшиеся 33 процента баланса проекта у Talon Energy, котирующейся на ASX.

Значительные инвестиции TMK в освоение ресурсов угольного пластового газа в Монголии могут окупиться всего за два месяца, что станет важной вехой в истории компании на пути от разведки нефти и газа к производству газа.

В конечном итоге цель TMK — обеспечить денежный поток от своих ранних скважин для финансирования большего количества скважин в пока еще нетронутой стране слонов, когда речь идет о угольном пластовом газе.

источник: MiddleAsianNews

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