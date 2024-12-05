В Монголии будут производить дроны с использованием южнокорейских технологий

CentralAsia (MNG) - Подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальной ассоциацией разработчиков беспилотных летательных аппаратов Монголии и Ассоциацией беспилотных летательных аппаратов Республики Корея.

Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций выразило свою поддержку созданию правовой и нормативной среды, связанной с беспилотниками в Монголии, обмену информацией в этой области, а также политической поддержке обмена технологиями, ноу-хау и соответствующей информацией в области беспилотников.

Кроме того, компании «Blue Sky Drone» и «Sundori Drone» договорились о заключении меморандума о взаимопонимании с целью внедрения южнокорейских технологий для производства и разработки беспилотников в Монголии.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации разработчиков беспилотных летательных аппаратов Мөнхболор Бат сказал: «Мы планируем производить пять типов дронов, подходящих для условий Монголии, начиная со следующей весны. Это будут экологические и сельскохозяйственные дроны, а также дроны, предназначенные для дистанционного обучения и экстренных ситуаций. Мы намерены внедрить южнокорейские технологические ноу-хау и производить дроны с полезной нагрузкой 20-30 кг, которые могут работать при температуре минус 25-35 градусов по Цельсию».

Хонг Юн Гюн, директор GCNC Южной Кореи, сказал: «Прежде всего, важно создать правовую основу для дронов. Мы готовы поделиться своим опытом в этом направлении. Также будем сотрудничать в подготовке операторов дронов и организации обучения. «Кроме того, мы поделимся технологическими решениями по производству дронов».

источник: MiddleAsianNews

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