МУС отклонил апелляцию Монголии в связи с неспособностью арестовать Путина в России

// PHOTO: REUTERS

CentralAsia (MNG) - Международный уголовный суд (МУС) 29 ноября отклонил просьбу Монголии обжаловать решение, в котором говорится, что Улан-Батор нарушил свои обязательства, не арестовав президента России Владимира Путина во время визита.

Российский лидер находился в Монголии в начале сентября, несмотря на ордер на арест, выданный ему Гаагским судом за предполагаемую незаконную депортацию украинских детей после того, как его войска вторглись в их страну в 2022 году.

«Палата отклоняет просьбу Монголии о разрешении на апелляцию», — говорится в постановлении судей предварительного производства.

В конце октября МУС обвинил Монголию — государство-член — в неспособности арестовать г-на Путина и заявил, что дело будет передано в его надзорный орган, Ассамблею государств-участников (ASP), для дальнейших действий.

Римский статут, учредительный договор суда, подписанный всеми государствами-членами, обязывает страны арестовывать разыскиваемых подозреваемых.

Несколько дней спустя Монголия подала ходатайство о разрешении обжаловать решение, а также о дисквалификации двух судей.

Она также попросила суд отложить решение по апелляции до тех пор, пока не будет вынесено решение о позиции судей.

Но 29 ноября суд отклонил просьбы Монголии.

Судьи заявили, что его решение и его передача в ASP не могут быть обжалованы, поскольку они «не являются формальным постановлением суда по существу или по процессуальному вопросу дела».

Это была «скорее оценка соблюдения обязанности сотрудничать с Судом», заявили судьи.

МУС выдал ордер на арест г-на Путина в марте 2023 года.

В нем говорится, что имеются «разумные основания полагать», что г-н Путин «несет ответственность за военное преступление незаконной депортации» украинских детей в Россию.

Киев заявляет, что тысячи украинских детей были принудительно депортированы из детских домов и других государственных учреждений после того, как российские войска взяли под контроль части страны во время вторжения в 2022 году.

Россия заявила, что вывезла некоторых детей из районов, близких к местам боевых действий, для их собственной защиты.

Москва отклонила ордер как не имеющий последствий, но поездка в Монголию стала первой для г-на Путина в страну-член МУС за 18 месяцев с момента его выдачи.

В 2023 году он отменил визит на саммит БРИКС в ЮАР, еще одном члене МУС, после внутреннего и внешнего давления на Преторию с требованием арестовать российского лидера в случае его присутствия.

источник: MiddleAsianNews

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