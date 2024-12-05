Монголия определяет свое видение искусственного интеллекта

CentralAsia (MNG) -

Концепция «Управления данными и национальной стратегии искусственного интеллекта Монголии» будет обсуждаться в январе следующего года.

В 2020 году Монголия заняла 93-е место из 172 стран по этому показателю. К 2023 году страна заняла 109-е место из 193 стран по готовности к искусственному интеллекту. Отсутствие четкого видения искусственного интеллекта стало ограничивающим фактором.

Чтобы решить эту проблему, Министерство цифрового развития и коммуникаций объявило о планах представить общественности «Концепцию управления данными и национальную стратегию искусственного интеллекта Монголии» в следующем месяце.

ИИ помогает людям учиться, повышает эффективность процессов и решает проблемы, которые не под силу человеческому мозгу. И наоборот, он также имеет возможность продвигать права человека и привносить социальные изменения.

Нам нужно сделать ИИ достаточно простым, чтобы вдохновить больше людей, чтобы у каждого были средства и желание присоединиться к индустрии. Чтобы создать лучшее завтра, мы должны думать о развитии человечества в целом.

Нам также нужен центр экспертов-разработчиков и стратегов, специализирующихся на разработке приложений с использованием искусственного интеллекта. Мы должны преобразовывать сложные данные в действенные идеи и расширенные функции в режиме реального времени, превращая любой проект в шедевр эффективности и инноваций.

источник: MiddleAsianNews

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