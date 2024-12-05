Япония планирует предложить оборонное оборудование 4 странам; правительство рассматривает Филиппины, Индонезию, Монголию и Джибути

CentralAsia (MNG) -

Правительство планирует выбрать Филиппины, Индонезию, Монголию и Джибути в качестве целевых стран для рамок официальной помощи в области безопасности (OSA), в рамках которой Япония предоставляет оборонное оборудование и другие материалы бесплатно вооруженным силам стран с общими ценностями, на этот финансовый год, согласно многочисленным правительственным источникам.

Ожидается, что правительство предоставит оборудование, включая радары, используемые для таких целей, как бдительность и наблюдение, а также управление воздушным движением, в соответствии с конкретными обстоятельствами каждой страны.

Ожидается, что общая стоимость оборудования, которое будет предоставлено четырем странам, составит около 5 миллиардов иен. Ожидается, что Япония и другие четыре страны вскоре подпишут соглашения.

В связи с обострением спора между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море Япония планирует предоставить Филиппинам оборудование, которое может быть использовано для бдительности и наблюдения в воздухе и на море. Филиппины также были выбраны в качестве цели для структуры OSA в прошлом финансовом году, когда Япония решила предоставить прибрежные радары.

В апреле впервые состоялась встреча на высшем уровне Япония-США-Филиппины. Япония укрепляет связи в сфере безопасности с Филиппинами, имея в виду Китай.

Япония также координирует поставку оборудования, связанного с управлением воздушным движением, в Монголию. Страна граничит с Китаем и Россией. Монголия сосредоточена на развитии отношений с Японией и другими близлежащими странами, помимо Китая и России, поскольку она надеется не слишком полагаться на энергетические ресурсы этих двух стран.

Индонезия является региональной державой, на долю которой приходится около трети номинального валового внутреннего продукта Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Япония укрепляет связи с Индонезией посредством таких мероприятий, как проведение встречи министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» в 2015 году, что стало первым случаем, когда Япония провела такую ​​встречу со страной-членом АСЕАН.

Джибути в Восточной Африке, которая находится в стратегическом месте для международного морского сообщения, размещает базу, с которой Силы самообороны Японии проводят операции по борьбе с пиратством, а также операции по защите и транспортировке японских граждан.

Имея в виду патрульные суда, Япония рассматривает возможность предоставления Индонезии и Джибути оборудования, которое будет способствовать безопасности на море.

В отличие от официальной помощи в целях развития, структура OSA позволяет правительству напрямую помогать вооруженным силам стран-единомышленников.

В прошлом финансовом году правительство приняло решение предоставить четырем странам, включая Филиппины и Фиджи, оборудование в рамках первого раунда структуры OSA.

Высокопоставленный правительственный чиновник сказал: «Взаимодействие с вооруженными силами других стран резко углубляется».

источник: MiddleAsianNews

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