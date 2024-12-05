Памятная серебряная монета «Норовбанзад Намжил» теперь на рынке

CentralAsia (MNG) - Официально выпущена памятная серебряная монета с портретом народной артистки, лауреата Государственной премии, Героя Труда Монголии и легендарной монгольской певицы традиционных протяжных песен госпожи Норовбанзад Намжил. Церемония открытия памятной монеты «Норовбанзад Намжил» состоялась в Казначействе и Валютном зале Центрального банка Монголии. Это событие ознаменовало 50-ю годовщину соглашения о культурном сотрудничестве между Монголией и Японией.

Наследие народной артистки Норовбанзад Намжил и ее работы были признаны шедевром устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Ее вклад сыграл решающую роль в продвижении уникальности и великолепия традиционных протяжных песен Монголии, которые являются замечательным выражением монгольской идентичности и истории и считаются одним из самых отличительных элементов культурного наследия Монголии, сохраняемого и развиваемого на протяжении десятилетий. Ее мощный, мелодичный голос привлек международное внимание к этому виду искусства, заслужив всеобщее восхищение и укрепив его место как неотъемлемой части культурного наследия человечества.

На протяжении всей своей выдающейся карьеры Н. Норовбанзад получала различные награды, включая Золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, Россия, и «Премию азиатской культуры» от Фукуоки, Япония.

ЦБ Монголии известен своей традицией выпускать памятные монеты в знак признания важных исторических событий, известных деятелей, культурного наследия и спортивных достижений. Памятная серебряная монета «Норовбанзад Намжил» весит 2 унции (62,2 грамма), имеет диаметр 38,61 мм и была произведена с использованием передовых технологий смарт-чеканки и высокого рельефа. Монета была изготовлена ​​компанией Coin Invest Trust и теперь официально представлена ​​на рынке.

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