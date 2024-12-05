Монгольские спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу 2024 года в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по мас-рестлингу среди юношей, взрослых и открытых весовых категорий завершился в Бишкеке, столице Кыргызстана, 2 декабря 2024 года.

Чемпионат мира по мас-рестлингу, организованный уже шестой год подряд, объединил 265 спортсменов из 39 стран, соревнующихся в 23 весовых категориях. Спортсмены, представляющие Монголию, выступили превосходно, завоевав одну золотую, три серебряные и девять бронзовых медалей, прежде чем вернуться на родину 3 декабря 2024 года. В юношеском дивизионе Нарантогтох Уянга завоевал золото в весовой категории до 80 кг среди юношей, заставив национальный гимн Монголии звучать на сценах Бишкека. Молодежная команда, завоевавшая в общей сложности одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, заняла третье место в общем зачете и была награждена бронзовым трофеем. Тем временем спортсмены взрослого дивизиона добавили одну серебряную и семь бронзовых медалей к достижениям Монголии. Международный судья Тэлмэн Сайнбаяр выполнял функции секретаря-судьи, а судья Даариимаа Бумбат судила чемпионат и получила сертификат категории «А».

Кроме того, Международная федерация мас-рестлинга официально объявила, что Монголии предоставлено право провести чемпионат мира по мас-рестлингу 2025 года.

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