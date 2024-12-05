Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны

Ким Ён Хён

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял отставку поддержавшего его решение о военном положении министра обороны Ким Ён Хёна. Об этом сообщило «Рёнхап». Новым главой военного ведомства стал посол страны в Саудовской Аравии, бывший генерал армии Чхве Бён Хёк.

Вчера, 4 декабря, Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны за кризисную ситуацию и сообщил, что подал президенту прошение об отставке. Ответственность за действия армии при попытке ввести военное положение Ким Ён Хён взял на себя, так как солдаты выполняли его приказы.

Reuters отметило, что 3 декабря именно Ким Ён Хён посоветовал президенту объявить военное положение, которое было отменено парламентом по итогам голосования. Позднее сам Юн Сок Ёль согласился с этим решением.

Накануне оппозиция направила в профильный орган парламента предложение объявить импичмент президенту, министру обороны, а также министру внутренних дел и безопасности. Ведущая оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия «Тобуро» — пообещала добиться обвинений в госизмене против них. Национальное собрание проголосует по вопросу импичмента Юн Сок Ёля 6 или 7 декабря.