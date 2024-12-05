Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству. Это произошло впервые с 1962 года

CentralAsia (CA) - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) большинством голосов поддержало вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, сообщает Le Figaro.

За это решение проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

В связи с вотумом недоверия премьер и правительство уйдут в отставку. Барнье останется исполняющим обязанности премьер-министра до того, как президент Франции Эммануэль Макрон выберет его преемника.

Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты левой коалиции «Новый народный фронт» и представители крайне правой партии «Национальное объединение».

Причиной вотума недоверия правительство стало решение Барнье утвердить бюджет на следующий год без согласования с парламентом. Как отмечает RFI, Барнье в ходе переговоров с парламентскими партиями пошел на ряд уступок по расходом и налогам, надеясь на поддержку большинства депутатов при голосовании за бюджетные законы. Однако не смог в итоге заручиться необходимым числом голосов. 2 декабря премьер для утверждения бюджета решил применить особую процедуру, предусмотренную Конституцией. Она позволяет утвердить бюджетный закон без обсуждения и голосования в парламенте, при этом — в изначальной версии, предложенной правительством.

Национальному собранию Франции до сегодняшнего дня только один раз удавалось отправить правительство в отставку. Это произошло в 1962 году, когда депутаты проголосовали за вотум недоверия кабинету Жоржа Помпиду. При этом само голосование в Нацсобрании по вопросу о доверии правительству не является чем-то исключительным, отмечает RFI. С 1958 году оно проходило более 130 раз.

Макрон назначил 73-летнего правоцентристского политика Мишеля Барнье на должность премьер-министра страны 5 сентября. Барнье — ветеран правоцентристской партии «Республиканцы». За время своей политической карьеры он занимал различные руководящие посты как во Франции, так и в структурах Евросоюза. С 2016 по 2019 год он руководил переговорами с властями Великобритании о выходе из ЕС.

The Guardian отмечала, что Барнье предстоит сформировать правительство «после двух месяцев политического тупика, возникшего в результате внеочередных парламентских выборов». Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен победили на выборах в Европарламент.