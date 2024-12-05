Пашинян заявил, что Армения считает себя вне ОДКБ

CentralAsia (CA) - Армения считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возврат страны в организацию невозможен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 4 декабря в парламенте. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается документов [принятых на саммите ОДКБ в Казахстане в ноябре], то мы заявляли, что замораживаем наше участие в работах ОДКБ, что означает, что мы не участвуем ни в разработке документов, ни обсуждениях, не выдвигаем никаких предложений, мы просто не ставим вето. По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», - сказал он.

По словам Пашиняна, разница в том, как Армения и Россия воспринимают ситуацию в ОДКБ, «делает все труднее, если не невозможным» возвращение Армении в организацию. «Считаю, что мы в этом вопросе прошли точку невозврата», — сказал премьер-министр Армении.

Президент РФ Владимир Путин говорил по итогам саммита ОДКБ в ноябре, что Армения может вернуться к полноформатной работе в организации, поскольку страна не выходила из нее, а «взяла паузу».

Во время выступления в парламенте 4 декабря Никол Пашинян заявил, что союзники не пришли на помощь Армении, когда в 2021 и 2022 годах «против Армении произошли территориальные притязания». Пашинян рассказал, что Армения обращалась за помощью к союзникам, а те заявили, что территориальные притязания невозможны, поскольку границы Армении — это «красная линия». «Мы сказали нашим союзникам, что их указанная «красная линия» пересечена, на что они ответили, что, кажется, границы не делимитированы», — добавил Пашинян.

Никол Пашинян сообщил в феврале, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ, а в мае страна приостановила финансирование организации. Пашинян говорил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке военных действий с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году. Пашинян не называл эти страны, но публично обвинял Александра Лукашенко в том, что он «участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану».