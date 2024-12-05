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На Кубе вновь произошел блэкаут

CentralAsia (CA) -  Энергетическая система Кубы вновь вышла из строя, оставив миллионы людей без электричества, сообщает CNN.

По информации государственной коммунальной компании Cuban Electric Union, на крупнейшем кубинском производителе электроэнергии – электростанции «Антонио Гитерас» в Матансасе – произошёл сбой, что привело к очередному коллапсу. В компании заявили, что рабочие пытаются восстановить работу сети, но местные власти предупредили жителей, что сложный процесс восстановления подачи электроэнергии на устаревшие электростанции может занять несколько дней.

Правительство распорядилось о приостановке работы и учёбы.

«Эта мера останется в силе на весь период кризиса. Жизненно важные службы продолжат функционировать, и никакого влияния на зарплаты не будет», – сказала министр труда и социального обеспечения Кубы Марта Элена Фейто.

В середине октября и начале ноября на Кубе уже происходили массовые отключения электроэнергии. Тогда без света кубинцы оставались более 48 часов. Ситуацию на острове усугубляет дефицит генерации энергии, связанный с нехваткой топлива и ремонтными работами на действующих ТЭЦ.

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