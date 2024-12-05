Курс биткоина впервые в истории превысил 100 тысяч долларов

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CentralAsia (CA) - Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тыс. На момент публикации на бирже Binance была зафиксирована цена в $102,763, следует из данных торгов.

В ноябре криптовалюта начала расти в цене после выборов президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп. На тот момента цена была на отметке $68 тыс.

Как писало AFP, такой рост связан с заявлениями республиканца о криптовалютном рынке. Трамп, в частности, обещал сделать США «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.