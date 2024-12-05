Начальники Генштабов ВС России и США обсудили по телефону конфликт в Украине

CentralAsia (CA) - Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) армии США Чарльз Браун в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов в области безопасности, в том числе украинский конфликт. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси.

По его словам, переговоры прошли 27 ноября — через шесть дней после того, как Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Джерил Дорси добавил, что это был первый разговор генералов после того, как Браун возглавил КНШ. Стороны обсудили международную и региональную повестку. «По запросу генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о разговоре заранее»,— процитировала The New York Times (NYT) представителя КНШ.

По словам официальных лиц, которые также приводит американская газета, в разговоре Герасимов сообщил Брауну, что запуск баллистической ракеты «Орешник» был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украине использовать системы ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России.

Телеканал ABC со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, в свою очередь, утверждает что Валерий Герасимов и Чарльз Браун «обсудили, как избежать просчетов и эскалации между странами применительно к Украине».

О баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. Владимир Путин в своем обращении рассказал, что армия России при помощи нее нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. Он пояснял, что применение ракеты стало ответом на решение западных стран разрешить Украине использовать дальнобойное оружие вглубь России.