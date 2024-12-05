G7 скоро передаст Украине $50 млрд кредита в счет прибыли от активов России, - госсекретарь США

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны «Группы семи» согласовывают последние детали в вопросе о передаче Украине $50 млрд кредитных средств, которые будут погашаться за счет прибыли от операций с замороженными средствами, которые принадлежат России.

«С «Группой семи» мы завершаем работу над направлением (Киеву) за счет замороженных российских активов... Мы сосредоточены на трех вещах. Убедиться, что у Украины есть средства, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и обороны»,— сказал он в ходе состоявшейся в Брюсселе пресс-конференции.

Минфин РФ обещал ответить на эти действия зеркально и начать использовать доходы от активов иностранных граждан и компаний.

После начала военных действий в Украине в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга. Прибыль от них по итогам 2023 года составила €4,4 млрд, а за первые шесть месяцев 2024-го — еще €1,74 млрд.

В июне страны G7 объявили, что до конца текущего года выделят Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Ожидается, что средства украинская сторона получит двумя траншами до конца 2025 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет. Кроме того, США могут простить Украине часть государственного долга в размере $4,65 млрд.