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Мексиканские власти изъяли рекордное количество фентанила — 20 млн доз

CentralAsia (CA) -  Власти Мексики изъяли крупнейшую в истории страны партию синтетического наркотика фентанила весом более тонны. Об этом заявил министр общественной безопасности и защиты граждан Омар Гарсиа Харфуш.

«В ходе двух различных акций под руководством министерства военно-морских сил, членов кабинета безопасности <…> в штате Синалоа было изъята крупнейшая в истории партия фентанила. Задержано более тонны таблеток фентанила, двое мужчин, изъято огнестрельное оружие», - написал Харфуш в Х, добавив, что подобные акции «будут продолжаться до тех пор, пока насилие в штате Синалоа не уменьшится».

Как уточнила в ходе ежедневной пресс-конференции президент республики Клаудия Шейнбаум, «речь идет о более чем 20 млн доз и [стоимостью] почти 8 млрд песо ($394 млн)».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением 25% пошлин из-за потока мигрантов и наркотиков в страну.

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