Древний казахский обряд беташар включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (KZ) - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры включила казахский обряд Беташар в список нематериального культурного наследия, говорится в сообщении ЮНЕСКО, опубликованном в социальной сети X.

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин сообщил, что такое решение комитет организации принял на специальном заседании в столице Парагвая Асунсьоне.

Беташар – это церемония «открытия лица» невесты во время свадебной церемонии. Обряд проводят с целью представить невесту родственникам жениха. Лицо девушки накрывают платком и выводят к гостям, где она делает поклон.

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