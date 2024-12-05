Трамп предложил назначить главой NASA миллиардера Джареда Айзекмана

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы американского космического агентства NASA миллиардера, основателя компании по обработке платежей Shift4 Payments Джареда Айзекмана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В своем посте Трамп назвал Айзекмана «опытным бизнесменом, филантропом, пилотом и астронавтом».

«Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA в новую смелую эпоху», — написал Трамп.

Айзекман заявил, что для него большая честь стать кандидатом на должность руководителя NASA.

«Мне посчастливилось увидеть нашу удивительную планету из космоса и я очень хочу, чтобы Америка возглавила самое невероятное приключение в истории человечества. <…> Я могу с уверенностью сказать, что вторая космическая эра только начинается. Космос обладает беспрецедентным потенциалом для прорывов в производстве, биотехнологиях, добыче полезных ископаемых и, возможно, даже для поиска новых источников энергии», — отметил бизнесмен.

Reuters называет Айзекмана близким соратником Илона Маска. Агентство также отмечает, что предыдущие президенты США не выбирали кандидатуру будущего главы NASA так рано. Издание связывает это с влиянием Маска на Трампа.

Джареду Айзекману 41 год. В сентябре 2024 года SpaceX запустила первую коммерческую исследовательскую миссию Polaris Dawn. В состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты, среди которых был Айзекман, профинансировавший миссию Polaris. Forbes оценивает состояние Айзекмана в 1,7 миллиарда долларов. Компанию электронных платежей Shift4 Payments он основал в 1999 году в возрасте 16 лет. Сейчас компания обрабатывает платежи каждого третьего отеля и ресторана в США.