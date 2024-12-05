Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене в связи с объявлением военного положения 3 декабря, сообщает Yonhap.

Расследование поручено следственной группе по вопросам безопасности при Национальном управлении расследований Национального полицейского агентства. В ведомство поступили две жалобы: от оппозиционной партии «Возрождение Кореи» и группы из 59 активистов. В них обвинения выдвинуты не только против президента, но и в отношении подавшего в отставку министра обороны Кима Ён Хена, командовавшего военным положением начальника штаба сухопутных войск Пака Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мина.

В заявлениях им предъявлены обвинения в госизмене и других связанных с этим преступлениях за их роль в объявлении и последующей отмене военного положения, передает агентство. Подобные жалобы поступили также в прокуратуру и управление по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников. Ведомства рассматривают вопрос, проводить ли собственные расследования или передать их в полицию.

AFP со ссылкой на высокопоставленного офицера южнокорейской полиции писало, что расследование против Юна начали в связи с обвинением в мятеже.

YTN сообщает, что также было выдвинуто обвинение в злоупотреблении полномочиями, однако даже в случае признания Юна виновным в этом расследование дела прокуратурой будет затруднено из-за его статуса действующего президента. Поэтому ведомство рассматривает возможность передать дело сразу полиции.

При этом если начато расследование о превышении полномочий, то могут возбудить и дело о мятеже, поскольку, согласно правилам уголовного преследования, преступления, которые «непосредственно связаны» с расследуемым преступлением, могут быть расследованы, даже если они выходят за рамки закона, отмечает агентство.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря. Он обвинил «просеверокорейскую» оппозицию в попытках нарушить конституционный порядок. Однако против военного положения проголосовали депутаты парламента. По закону это обязывает президента отменить свое решение, что он и сделал в тот же день.

6–7 декабря в парламенте проголосуют за проект импичмента президента, внесенный оппозицией.