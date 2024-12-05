Глава офиса президента Украины встретился с командой Трампа, - The Wall Street Journal

- Азия и мир, политика
- 14:42, 05 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с Майком Уолтцем, которого избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, и Китом Келлогом, который займет пост посланника по урегулированию конфликта в Украине.
Издание The Wall Street Journal пишет, что команда Трампа на встрече не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО.
Помимо Келлога и Уолтца на встрече с Ермаком присутствовал будущий вице-президент Джей Ди Вэнс.
По данным издания, Келлог поддержал нынешние поставки оружия администрации президента Джо Байдена, говоря, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. При этом тема вступления Украины в НАТО не заинтересовала команду Трампа.
По сведениям WSJ, Украина вскоре «планирует заявить о своей готовности к миру». «Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины», — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.
Цель Ермака в США, пишет газета со ссылкой на источники - представить Украину как «конструктивного партнёра в деле достижения мира, а не препятствие для него». А также наладить отношения с помощниками избранного президента.
При этом издание напоминает, что помощники Трампа обсуждают планы, по которым за Россией по итогам военных действий останется примерно 20% территории Украины. Говорилось ли это на встрече с Ермаком, не уточняется.
Также украинские собеседники WSJ говорят, что главная цель Киева на переговорах - получить реальные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение конфликта.