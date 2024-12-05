Токаев обсудил с главой Коллегии ЕЭК перспективы развития ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения