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Токаев обсудил с главой Коллегии ЕЭК перспективы развития ЕАЭС

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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