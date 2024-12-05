Акция протеста в Тбилиси впервые за неделю прошла мирно

CentralAsia (CA) - В Тбилиси в ночь на 5 декабря вновь прошла демонстрация против приостановки переговоров о членстве в Евросоюзе. Впервые за неделю она была мирной, передает «Рустави 2». Примерно в четыре утра по местному времени с улиц возле парламента вывезли спецтехнику и вывели спецназ.

Как передает «Интерфакс», после наступления темноты на улицах оставалось несколько сотен людей. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию парламента, и площадь Свободы. У здания парламента группа из нескольких женщин пыталась пройти через ряды полицейских, выкрикивая в их адрес оскорбления. Женщин остановили, заступившегося за них мужчину задержали. Протестующие запускали фейерверки, но в воздух, а не в полицию, как на прошлых акциях.

Демонстрации в Грузии продолжаются с конца ноября. Поводом стало решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Акции протеста сопровождаются столкновениями: протестующие стреляют в сотрудников правоохранительных органов пиротехникой, полиция использует спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. Задержано почти 300 человек, включая россиян. Пострадали десятки протестующих и полицейских.