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Госдеп США пригрозил Грузии санкциями из-за разгона акций протеста
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении Грузии из-за того, что грузинские власти преследуют тех, кто протестует против приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа 4 декабря.

«США солидарны с народом Грузии и его демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон решительно осуждает партию «Грузинская мечта» из-за «жестокого и неоправданного насилия» в отношении граждан Грузии, демонстрантов, представителей СМИ и оппозиционеров. США призвали «Грузинскую мечту» прекратить «репрессивную тактику, в том числе произвольные задержания и физическое насилие». Вашингтон также потребовал освободить всех задержанных на акциях протеста и привлечь к ответственности тех, кто виновен в незаконном применении силы.

  • В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста из-за того, что правительство отказалось вести переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Полицейские разгоняли протестующих, в том числе применяя спецсредства. Задержаны более 300 человек. После недели протестов, 4 декабря, полиция пришла с обысками в офисы оппозиционных партий.
  • Из-за разгонов акций протеста в Грузии страны Балтии 2 декабря ввели санкции в отношении главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и нескольких высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.
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