При стрельбе в школе в Калифорнии пострадали двое учащихся

CentralAsia (CA) - Двое учеников получили ранения в результате стрельбы в школе на севере Калифорнии, сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл в учебном заведении небольшого города Оровилль, где учатся всего 35 детей. По данным властей, пострадавшие – пятилетний и шестилетний мальчики – находятся в критическом состоянии. Он проходят лечение в травматологическом центре Сакраменто.

Шериф округа Баттэ Кори Хонеа сообщил, что на месте происшествия обнаружили тело подозреваемого в стрельбе. Мужчина, по всей вероятности, покончил с собой. Стрелок, предположительно, выбрал эту школу из-за её связи с церковью адвентистов седьмого дня. По словам Хонеа, мужчина заранее договорился о встрече с администратором учебного заведения для обсуждения вопроса о зачислении члена своей семьи.

Церковь адвентистов седьмого дня – это христианская протестантская группа, которую основали в середине XIX века в США.