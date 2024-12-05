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При стрельбе в школе в Калифорнии пострадали двое учащихся

CentralAsia (CA) -  Двое учеников получили ранения в результате стрельбы в школе на севере Калифорнии, сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл в учебном заведении небольшого города Оровилль, где учатся всего 35 детей. По данным властей, пострадавшие – пятилетний и шестилетний мальчики – находятся в критическом состоянии. Он проходят лечение в травматологическом центре Сакраменто.

Шериф округа Баттэ Кори Хонеа сообщил, что на месте происшествия обнаружили тело подозреваемого в стрельбе. Мужчина, по всей вероятности, покончил с собой. Стрелок, предположительно, выбрал эту школу из-за её связи с церковью адвентистов седьмого дня. По словам Хонеа, мужчина заранее договорился о встрече с администратором учебного заведения для обсуждения вопроса о зачислении члена своей семьи.

Церковь адвентистов седьмого дня – это христианская протестантская группа, которую основали в середине XIX века в США.

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