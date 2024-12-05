Казахстанские спецслужбы предотвратили за год четыре теракта

Казахстан, происшествия

16:50, 05 декабря 2024

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Сагимбаев отчитался об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период. Из доклада председателя КНБ: органами национальной безопасности сорвана подготовка 4 терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица;

из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены;

пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму;

совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек;

из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов;

ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки;

из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров;

за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица;

в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек;

на государственной границе задержаны порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1 300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов;

не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции;

предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения