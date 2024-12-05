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Усманов приостановил руководство Международной федерацией фехтования
Алишер Усманов.
Алишер Усманов.

CentralAsia (CA) -  Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте FIE.

«Исполнительный комитет FIE был проинформирован о решении Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIE в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполком принял и ратифицировал решение Усманова <...> в целях обеспечения бесперебойной работы FIE. Исполком назначил Эммануэля Катсиадакиса временным главой федерации», — говорится в сообщении.

Решение исполнительного комитета будет представлено конгрессу FIE для ратификации.

Усманов только 30 ноября выиграл выборы на пост главы FIE. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг (120 голосов против 26).

Бизнесмен возглавлял FIE с 2008 года. В ноябре 2021-го был переизбран президентом федерации на новый срок как единственный кандидат на выборах. В марте 2022 года приостановил свои полномочия из-за санкций, введенных против него Евросоюзом; позднее ограничения ввели и США. С тех пор исполняющим обязанности президента FIE тоже был Катсиадакис.

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